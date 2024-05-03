Onada de condemnes a l’actuació policial a Castelló de la Plana

La polèmica per l’actuació policial durant la manifestació del Primer de Maig a Castelló de la Plana pareix que encara no ha acabat. A la indignació de les entitats convocants, com la CGT o la Intersindical Valenciana, que des d’un primer moment van denunciar les «agressions i provocacions» policials a una manifestació que havia de recórrer pacíficament el centre de la ciutat, tal com és tradicional, s’hi van sumant tot tipus d’entitats cíviques, partits i moviments socials.
Des d’Acció Cultural del País Valencià s’ha «condemnat enèrgicament la violència» produïda durant la manifestació i s’ha titllat els fets de «totalment inacceptables en una societat democràtica». També s’ha destacat que «els afectats mereixen disculpes públiques per part de les institucions responsables, ja que centenars de persones van viure dues hores de malson pel fet d’exercir el seu dret a manifestar-se pacíficament».
El centre social antifeixista La Cosa Nostra –un altre dels col·lectius convocants i objectiu de la brutal agressió nazi durant les festes de la Magdalena- també comenta l’actuació policial, i considera que «des del principi, l’objectiu va ser rebentar la marxa». «Durant tot el recorregut es van produir violentes càrregues policials sense cap justificació, identificacions arbitràries, confiscació de banderes, segrest de càmeres i esborrament de fotos i vídeos, amenaces, provocacions, agressions per part de policia nacional i local».
Des del Casal Popular de Vila-real s’ha posat l’èmfasi en el fet que la manifestació «es va vore violentament reprimida per les forces repressives com són la Policia Local de Castelló sota les ordres d’Ortolà de VOX i la Policia Nacional en mans de PSOE i Sumar», el que suposa un «desplegament autoritari sense precedents» i que molta gent es va «vore obligada a abandonar la manifestació per por a les constants càrregues policials».
Per la seua banda, Podem denuncia que «l’agressivitat en la intervenció va posar en perill a la gent que es manifestava pacíficament» i que una membre de la formació va haver de ser traslladada a urgències, fets pels quals exigeixen «la dimissió del regidor de Seguretat, Antonio Ortolà, i demanem responsabilitats de l’ocorregut al Ajuntament i a la Subdelegació del Govern».
En una línia similar, el PCPV recorda que «Castelló de la Plana porta temps vivint una onada de repressió contra tots aquells moviments polítics i socials que lluiten per millorar les condicions materials i socials de la classe treballadora» i considera que «aquests atacs no són gratuïts ni casuals, sinó fruit d’un atac incessant als col·lectius i moviments socials».
També el PCPE ha celebrat «l’actitud intel·ligent dels i les manifestants i les organitzacions presents, que han entès des del primer moment el que estava passant, ha evitat caure en les provocacions d’uns cossos repressius que cada vegada actuen amb més impunitat» i ha denunciat la «significativa coincidència entre governs dretans i suposadament ‘progressistes’, que en això no tenen diferències significatives, com tampoc en fer servir la Llei Mordassa».
Per part de l’Organització Juvenlil Socialista, es destaca que «l’auge reaccionari s’evidencia cada vegada amb més claredat. Els fets d’ahir són una mostra més del reforçament autoritari dels estats, que en Castelló se suma a les prohibicions de l’ús de vàries places, a les brigades especials de policies per a investigar pintades polítiques i a la conformació de grups de neteja per eliminar qualsevol presència de la classe obrera organitzada a la ciutat. En conjunt, una criminalització i assenyalament orientat a disciplinar qualsevol resposta de la nostra classe a la seua barbàrie».