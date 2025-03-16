La Intifalla, que ha tornat a exigir aquest diumenge després de la «mascletà» de les Falles de València del 2025 davall del balcó de l’Ajuntament la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, i, en aquesta jornada, ha reivindicat els drets del col·lectiu LGBTI+, ha denunciat en un missatge a la xarxa social X: «Repressió a la Mascletà! La policia nacional identifica, intimida i amenaça als participants a la intifalla per concentració il·legal (??). No ens callaran. Seguim cridant #MazonDimissió.»
Repressió a la Mascletà!— Intifalla (@intifalla2) March 16, 2025
La policia nacional identifica, intimida i amenaça als participants a la intifalla per concentració il·legal (??). No ens callaran. Seguim cridant #MazonDimissió pic.twitter.com/PQdeNdcvwA
Des de la primera «mascletà», amb un Mazón absent dels actes fallers, Joves PV, les joventuts de Compromís, ha desplegat una gran pancarta amb el lema «Mazón dimissió» cada dia que s’ha celebrat aquest esdeveniment. Cal recordar les escridassades que el president valencià rep en cada acte públic, i que en la Crida, milers de persones que omplien les Torres de Serrans van entonar massivament el «Mazón dimissió», tot i que el president tampoc no hi va assistir.
«Simfonia de pólvora mediterrània» ha sigut el títol de la «mascletà» d’aquest diumenge, a càrrec de pirotècnia Valenciana, de Llanera de Ranes (la Costera).
Sisena manifestació
La sisena manifestació per a exigir la dimissió de Mazón per la seua gestió en la dana, tindrà lloc a València el dissabte 29 de març, i arrancarà a la plaça de l’Ajuntament. Com en les anteriors protestes, convoquen la marxa més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià.
Les manifestacions convocades aquests últims mesos han batut rècords d’assistència. Especialment a la ciutat de València, on la primera va arribar a congregar més de 130.000 persones el 9 de novembre. La següent, el dia 30 de novembre, va concentrar 100.000 manifestants, mentre que la del 29 de desembre en va fregar els 80.000. La quarta, celebrada l’1 de febrer, va aplegar al cap i casal unes 25.000 persones en un dia determinat per la pluja, i l’última, l’1 de març, unes 30.000.