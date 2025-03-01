Diari La Veu del País Valencià
El carrer posa el colofó a la «setmana horribilis» de Mazón
Joan Canela
Joan Canela València
01/03/2025 21:41

Fa just una setmana, diumenge passat, els crits de «Mazón dimissió» ressonaven forts i clars a la Crida. Una setmana després, una multitud ho repetia mentre omplia de punta a punta el carrer de Colom de València. Entremig, un Carlos Mazón cada volta més desesperat i a la defensiva, amb nous canvis de versió del que va fer la vesprada del 29 d’octubre cada vegada més esperpèntics, amb una instrucció judicial que va desmuntant el mur de mentides construït aquests mesos i una premsa conservadora que comença a posar negre sobre blanc el que fins ara era un xiuxiueig.

Et pot interessar

La manifestació, encapçalada pels familiars de víctimes de la riuada avançava amb solemnitat pel carrer de Colom, mentre passejants i compradors s’aturaven massivament a aplaudir i homenatjar les víctimes. Com va passar a la manifestació en vigílies del Cap d’Any, que va fer el mateix recorregut, l’actitud dels consumidors a les tendes més exclusives de València eren un termòmetre fidedigne de l’aïllament social de Mazón.

També les Falles, de la xiulada a la Crida a la que s’ha produït aquest migdia a la primera mascletà. Ja no hi ha espais segurs per al president valencià. El vaixell s’enfonsa i no tothom està disposat a enfonsar-se amb ell.

Si el fet inqüestionable que Mazón és un pes mort que fa perillar el govern del PP al País Valencià –i fins i tot el desembarcament de Nuñez Feijóo a la Moncloa- fins ara encara era una veritat incòmoda que ningú volia verbalitzar, aquesta setmana s’ha trencat el mur de contenció i els principals comunicadors de la dreta han començat a dir-ho alt i clar. Dijous era Ana Rosa Quintana, probablement la periodista televisiva més influent de l’òrbita conservadora, la que exigia la dimissió de Mazón. I divendres era un gens dissimulat article a La Razón el que assenyalava –citant enquestes internes del mateix partit- que el manteniment de Mazón en la presidència de la Generalitat generava el risc que el PP fora superat fins i tot per Vox. Un escenari gens assumible pels populars.

L’avanç de la instrucció del cas per part de la jutgessa de Catarroja, els nous canvis de versió de Mazón motivats, presumiblement, pels consells dels seus advocats i el progressiu allunyament d’importants figures del PP valencià, com ara el mateix president de la Diputació, Vicent Mompó. Tot el còctel sembla que ha arribat a Madrid i allí s’han començat a moure fitxes.

Els Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció s’han mobilitzat massivament

Vox i TSJ, suports principals

De fet, es podria dir que, ara mateix, el principal suport de Mazón és Vox. La formació ultradretana va votar a favor de mantenir-lo com a president a les Corts no fa ni una setmana i en tot moment ha evitat carregar les tintes contra el cap del Consell. Al contrari de la seua actitud amb el vicepresident Gan Pampols, a qui han recriminat durament algunes de les seues decisions, votant fins i tot en contra dels seus decrets.

L’altre gran aliat del president és el Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ), qui fins al moment havia arxivat totes les denúncies per la gestió del 29 d’octubre sense ni tan sols entrar a investigar-les. Un escut, però, que Mazón perdrà el dia que deixe d’estar aforat. Motiu més que suficient per intentar mantenir-se al càrrec el màxim temps possible,

Està per veure si el futur judicial de Mazón li importa tant al PP com per mantenir-lo o seguiran aguantant les riuades humanes exigint «Mazón dimissió».

Carlos Mazón DANA València

Més notícies
Notícia: Crits contra un Mazón absent en la primera «mascletà» d&#8217;enguany
Comparteix
Ni el president de la Generalitat ni cap membre del Consell ha fet acte de presència al balcó de l'Ajuntament de València
Notícia: Cinc clams multitudinaris i una exigència: Mazón dimissió
Comparteix
La veritat acabarà sabent-se. Serà així per la pressió judicial, per la pressió mediàtica o per tot alhora. Però serà així, sobretot, per la pressió popular i transversal del poble valencià
Notícia: «No ens podem quedar estacats en el fang»
Comparteix
L'Horta Sud encara l'inici de les falles amb les ferides de la DANA encara visibles quatre mesos després
Notícia: La protesta contra Mazón a Oriola acaba amb tres regidors reprovats
Comparteix
Els edils assenyalats són dos de Cambiemos i un del PSOE

Comparteix

Icona de pantalla completa