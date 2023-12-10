Caos al centre de València? Al diari no en diuen res!

Ja em disculpareu si em faig pesat. De fet, ja vaig abordar el tema en la columna de la setmana passada i, també, abans de l’estiu, però és que el que ha passat aquesta setmana al centre de València, clama al cel. I sí, la culpa és dels polítics, clar, que han decidit que calia tornar a omplir el centre de la ciutat de cotxes, coste el que coste.
Però quina és la responsabilitat dels mitjans de comunicació? De veres no estan veient el col·lapse que pateix el centre de la ciutat, amb autobusos que han d’improvisar per on passaran segons la gent què hi ha a cada moment? Açò és un govern seriós i responsable? Tot açò, soles per poder dir que durant els huit anys que han estat a l’oposició «tenien raó»?
Perquè no és que no hi haja cap argument ni informe tècnic que valide els canvis en la mobilitat que està imposant l’alcaldessa María José Catalá (qui per cert, m’assabente gràcies a Twitter que el 2019 prometia «no fer cap actuació sense els informes de la policia local i els bombers»). És que és més greu, és que tot els informes, els experts, els que treballen sobre el terreny, invaliden de ple totes les seues propostes i ella continua obstinada a anar contra la realitat i el trellat més elemental.
I quina és la reacció dels mitjans? –els grans, els que tenen recursos i influència, que al Diari la Veu, fem el que podem amb els recursos que tenim. Doncs resulta obvi que ací no passa res. Es desvia un autobús per ací, s’aglomera la gent maliciosament per allà… Però imagineu que dirien aquests mateixos diaris si aquest caos –a les portes de la campanya de Nadal- s’haguera donat sota el mandat de Ribó?
«València olora a Nadal. Es nota que ja hi ha algú al volant», assegura un dels cronistes estrella de la premsa capitalina. I la cosa està tan mal que ja no saps si es tracta d’una crítica soterrada a l’estil de les que colaven periodistes progressistes durant el franquisme o realment la seua desconnexió amb la realitat és tal, que ells pensen publicar el que els rote, independentment del que estiga passant.